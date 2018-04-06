В подмосковном Фрязине готовят к открытию ФОК с бассейном

МОСКВА , 6 апр — РИА Новости . Во Фрязине проверили на соответствие требованиям технических регламентов и проектной документации новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Главгосстройнадзора Московской области.

Руководитель ведомства Руслан Тагиев отметил, что извещение об окончании строительства ФОКа с бассейном поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья . Он добавил, что заказчиком комплекса является администрация Фрязина.

Сейчас комплекс готовят к открытию. Он располагается по адресу: Фрязино, улица Нахимова, дом 23А. Рядом со зданием обустроены пешеходные дорожки и парковочные места, установлены малые архитектурные формы. В самом комплексе имеются плавательный бассейн, залы для силовых тренировок, технические и вспомогательные помещения. Площадь здания — 1904 квадратных метра.