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В подмосковном Фрязине готовят к открытию ФОК с бассейном
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В подмосковном Фрязине готовят к открытию ФОК с бассейном 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Во Фрязине проверили на соответствие требованиям технических регламентов и проектной документации новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Главгосстройнадзора Московской области.
Руководитель ведомства Руслан Тагиев отметил, что извещение об окончании строительства ФОКа с бассейном поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья. Он добавил, что заказчиком комплекса является администрация Фрязина.
Сейчас комплекс готовят к открытию. Он располагается по адресу: Фрязино, улица Нахимова, дом 23А. Рядом со зданием обустроены пешеходные дорожки и парковочные места, установлены малые архитектурные формы. В самом комплексе имеются плавательный бассейн, залы для силовых тренировок, технические и вспомогательные помещения. Площадь здания — 1904 квадратных метра.
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