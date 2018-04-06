Москвичам рассказали о средствах пожаротушения

Успех борьбы с пожарами зависит от того, насколько помещения обеспечены средствами пожаротушения.

К средствам пожаротушения относятся ящики с песком, ведра, огнетушители, внутренние пожарные краны. Эти средства должны проверяться для того, чтобы быть всегда в полной исправности и готовности к действию, а люди должны уметь ими пользоваться.

Ведро с водой одно из простейших средств пожаротушения, однако нужна сноровка, чтобы вода из него полностью попала в огонь пожара. Для этого лучше заблаговременно потренироваться во дворе на условном «пожаре». Водой можно тушить самые разнообразные пожары. Но ею не потушить легковоспламеняющиеся жидкости, а также нельзя тушить электрооборудование, находящееся под напряжением.

Хорошим огнегасительным веществом является песок. Его можно использовать при тушении легковоспламеняющихся жидкостей и других материалов.

Для ликвидации пожаров могут применяться и огнетушители различных типов. Техническое состояние огнетушителей необходимо периодически проверять. Лица, ответственные за состояние средств тушения пожаров, обязаны ежедневно проверять их наличие и исправность.

Наиболее часто используемые огнетушители и область их применения:

1. Водные огнетушители — подходят при тушении твердых горючих и тлеющих материалов (дерево, уголь, бумага, текстиль, некоторые виды пластмасс и синтетических материалов). При тушении распыляющими форсунками вода используется более рационально, эффективность тушения значительно возрастает. Поскольку при более тонком распылении воды достигается более высокий КПД и наносится меньший вред объекту от воды.

2. Пенные огнетушители — могут применяться при горении масла, бензина, растворителей, поскольку пена оказывает не только охлаждающее действие на огонь из-за наличия воды в ней, но и подавляющее действие, т.к. ячейки пены препятствуют доступу кислорода воздуха к очагу горения. Важным при использовании пенных огнетушителей является точное соблюдение сроков осмотра (на предмет коррозии).

3. Порошковые огнетушители — применяются при тушении всех классов пожаров (горючие газы, например природный газ, метан, пропан, бутан). Облако порошковой пыли, проникая в пламя действует на процесс горения как отрицательный катализатор и при ударном воздействии показывает хороший эффект при объемных и обширных очагах пожара. Преимуществами являются хорошая стабильность порошка при хранении, отсутствие коррозии незащищенных поверхностей огнетушителей, что имеет место в водных и пенных огнетушителях. Недостатком порошковых огнетушителей является опасность запыления.

4. Углекислотные огнетушители — огнетушащее средство СО2 подавляет процесс горения и не оставляет практически никаких следов. Преимущественное применение: при тушении локальных пожаров, например в лабораториях

Многие здания оборудованы водопроводом, на котором устанавливаются краны. Для пуска воды из пожарного крана необходимо развернуть рукав, присоединенный к крану и отвернуть вентиль в левую сторону, направив струю из ствола в очаг пожара.

После работы пожарные рукава необходимо хорошо просушить, аккуратно скатать и уложить на место.

Средства пожаротушения только тогда безотказно работают на пожаре, когда они содержатся в исправном состоянии и чистоте.

При обнаружении очагов возгорания звонить «101»