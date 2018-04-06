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Память погибших россиян в городе Кемерово почтили школьники
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Память погибших россиян в городе Кемерово почтили школьники 

Официальный сайт управы района Богородское 39 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В школе №1360 района Богородское в дни траурных событий прошла «Вахта памяти».
Многие учащиеся школы №1360 на прошлой неделе приняли участие в траурных мероприятиях, которые проводились в память о погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Школьники отправились на Манежную площадь, чтобы выразить сочувствие родным и близким погибших детей. Они возложили цветы к мемориалу и почтили память по погибшим молчанием.
Кроме того на школьной территории состоялся митинг, который провели активисты ученического самоуправления. После минуты молчания, в знак всеобщей скорби, дети выпустили в небо множество белых шариков.
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