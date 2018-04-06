Память погибших россиян в городе Кемерово почтили школьники

В школе №1360 района Богородское в дни траурных событий прошла «Вахта памяти».

Многие учащиеся школы №1360 на прошлой неделе приняли участие в траурных мероприятиях, которые проводились в память о погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Школьники отправились на Манежную площадь, чтобы выразить сочувствие родным и близким погибших детей. Они возложили цветы к мемориалу и почтили память по погибшим молчанием.

Кроме того на школьной территории состоялся митинг, который провели активисты ученического самоуправления. После минуты молчания, в знак всеобщей скорби, дети выпустили в небо множество белых шариков.