Скворцова: двоих пострадавших в Кемерове перевели из реанимации в обычные палаты

Ранее министр сообщила, что 11-летнего мальчика отец ради спасения выбросил из окна четвертого этажа горящего здания ТЦ «Зимняя вишня». Второй пострадавший в тяжелом состоянии — юноша 18 лет — выпрыгнул сам. Оба находились в отделении реанимации, состояние оценивалось как тяжелое с положительной динамикой.

"Их удалось быстро и очень эффективно вывести из этих сложных состояний. Сейчас оба идут на поправку, состояние уже удовлетворительное. Они находятся в обычных палатных отделениях. Мы надеемся, что с частью соматической мы уже справились", — сказала Скворцова.

Министр напомнила, что и мальчик, и юноша поступили в очень тяжелом состоянии. «Мальчик был с тяжелыми ушибами внутренних органов, легких, сердца, переломанными костями тазовыми, в состоянии он был шоковом, за него дышал аппарат только, он сам самостоятельно не мог — это было и больно и непродуктивно», — сказала она, добавив, что у 18-летнего юноши также были множественные комбинированные травмы.

Чтобы ликвидировать дыхательную недостаточность, была проведена большая реанимационная работа. Министр напомнила, что весь период их лечения осуществлялась круглосуточная телемедицинская связь с ведущими специалистами Минздрава — и детскими, и взрослыми. «Оба мальчика надышались угарным газом и другими продуктами горения, у них были поверхностные ожоги верхних дыхательных путей, и ясно, что здесь нужна была комбинированная терапия», — уточнила Скворцова.

Для психологической помощи пострадавшим и семьям погибших в Кемерово были организованы центры психолого-психиатрической помощи. «Что касается тяжеленной психотравмы, это длительный процесс, и иногда он имеет начало, а конца его не видно, потому что, хоть время и лечит, но время трансформирует переживания человека», — сказала министр.

Всех, кто вышел живыми из ТЦ, спасли

"В самом Кемерове прекрасно сработали специалисты областной многопрофильной больницы и детской многопрофильной больницы. Это высочайшего класса специалисты, которые, кстати говоря, и в межрегиональных командах хорошо себя проявляли, когда нужно было оказывать помощь в других регионах", — сказала министр.

Она также отметила, что работа медицинских служб на месте трагедии была организована на очень высоком уровне. «Действительно скорая помощь оказалась скорой. Она очень быстро в эпицентре трагедии была. Всех, кто живым вышел из этого центра, удалось спасти», — добавила Скворцова.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.