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Генпрокуратура создала группу по борьбе с нарушениями в сфере пожарной безопасности
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Генпрокуратура создала группу по борьбе с нарушениями в сфере пожарной безопасности 

RT на русском 45 минут назад
В Генеральной прокуратуре создана межведомственная группа по противодействию нарушениям в сфере пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, говорится в сообщении, поступившем в RT.
Данное решение было принято после трагедии в Кемерове, где в результате пожара в торговом центре погибли 64 человека.
Отмечается, что межведомственная группа создана «в целях повышения эффективности надзора за исполнением законодательства о пожарной безопасности, обеспечения координации деятельности заинтересованных органов государственной власти и информационного обмена».
«В состав группы включены сотрудники различных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также представители МЧС России, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, общероссийских общественных организаций «Всероссийское добровольное пожарное общество» и «Российский союз спасателей», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в России после начала проверок закрыли около 15 торговых центров.
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