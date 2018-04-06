Генпрокуратура создала группу по борьбе с нарушениями в сфере пожарной безопасности

Генеральной прокуратуре создана межведомственная группа по противодействию нарушениям в сфере пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, говорится в сообщении, поступившем в RT. Данное решение было принято после трагедии в Кемерове , где в результате пожара в торговом центре погибли 64 человека. Отмечается, что межведомственная группа создана «в целях повышения эффективности надзора за исполнением законодательства о пожарной безопасности, обеспечения координации деятельности заинтересованных органов государственной власти и информационного обмена». Роспотребнадзора, «В состав группы включены сотрудники различных подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также представители МЧС России Ростехнадзора , общероссийских общественных организаций «Всероссийское добровольное пожарное общество» и «Российский союз спасателей», — заявили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в России после начала проверок закрыли около 15 торговых центров.