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Специалисты МЧС проводят экстренную экспертизу состояния дома в Дубне
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Специалисты МЧС проводят экстренную экспертизу состояния дома в Дубне 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники МЧС проводят экспертизу многоэтажного дома в Дубне, который покрылся внушительными трещинами, сообщил корреспондент «360».
Впервые с такой проблемой местные жители столкнулись год назад. Они обращались во множество инстанций и оказались услышаны. Специалисты МЧС Московской области по запросу городской администрации. Экспертизу ведут посредством специальной системы «Струна», которая позволяет быстро определить, сколько еще может «простоять» здание. До этого на трещинах установили так называемые «маяки», с помощью которых следят за разрастанием трещин. Многие из них не выдержали «гуляния» стен.
«Мы слышим треск, причем слышат практически все жильцы, независимо от этажей. Нам просто страшно находиться в своих квартирах. У нас очень много детей проживает, у нас проживают пенсионеры. То есть не бывает такого, чтобы никого не было дома. Уходя на работу, нам страшно оставлять своих детей дома», — рассказала председатель совета дома Эльвира Левитченкова,
Результаты обследования станут либо успокоением для местных жителей, либо наоборот, поводом к срочным действиям. Основную экспертизу местным жителям обещают провести в мае этого года.
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