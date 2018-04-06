В Крыму под Феодосией ночью вспыхнул и полностью сгорел двухэтажный дом

Республике Крым в посёлке Приморский под Феодосией минувшей ночью, 6 апреля, произошёл пожар в двухэтажном доме. Об этом РИА «Крым» сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что загорелся нежилой дом в дачном кооперативе «Парус».

По словам спасателей, недостроенный, нежилой двухэтажный дом площадью 120 кв. м был полностью охвачен огнём. Пожарные приступили к ликвидации огня и в течение двух часов пожар локализовали, а затем полностью ликвидировали.

Во время пожара никто не пострадал. Причины столь обширного возгорания выясняют эксперты.