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В Крыму под Феодосией ночью вспыхнул и полностью сгорел двухэтажный дом
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В Крыму под Феодосией ночью вспыхнул и полностью сгорел двухэтажный дом 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Республике Крым в посёлке Приморский под Феодосией минувшей ночью, 6 апреля, произошёл пожар в двухэтажном доме. Об этом РИА «Крым» сообщили в пресс-службе крымского МЧС.
Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что загорелся нежилой дом в дачном кооперативе «Парус».
По словам спасателей, недостроенный, нежилой двухэтажный дом площадью 120 кв. м был полностью охвачен огнём. Пожарные приступили к ликвидации огня и в течение двух часов пожар локализовали, а затем полностью ликвидировали.
Во время пожара никто не пострадал. Причины столь обширного возгорания выясняют эксперты.
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