В поселении Кленовское новой Москвы построят пожарное депо

Пожарное депо для четырех машин будет построено в поселении Кленовское в новой Москве , на его территории также появится учебно-тренировочная башня, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«По словам мэра Москвы Сергея Собянина, безопасности в новой Москве уделяется повышенное внимание. Планировочные решения этого депо, утвержденные колористические и композиционные решения фасадов позволят гармонично вписать его в окружающую застройку», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

Общая площадь трехэтажного здания составит почти 3 тысячи квадратных метров. Внутри будет находиться стоянка машин, мастерские, гардероб, пункт связи. Также депо будет оборудовано комнатами отдыха для двух смен, душевыми, тренажерными залами и кабинетом психологической разгрузки.

Помимо этого, в здании предусмотрена жилая зона для пребывания в период усиленного несения службы.

«Учебная башня, предназначенная для тренировок личного состава, расположится на территории участка. Четырехэтажное строение соберут из легких металлоконструкций», — добавляется в материале.