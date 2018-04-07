В Омской области закрыли все ледовые переправы

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сегодня, 7 апреля, сотрудники МЧС закрыли пять ледовых дорог через реку Иртыш в Тевзризском и Усть-Ишимском районах Омской области . Передвижение по ним запрещено. Ранее в ведомстве приняли решение о четырёх переправ.

Специалисты установили запрещающие знаки, аншлаги, а также соорудили искусственные заграждения.

Напомним, в Омской области действовало девять санкционированных ледовых переправ. В МЧС также контролируют выход людей на лёд. В ведомстве призывают рыбаков отказаться от подлёдного лова.