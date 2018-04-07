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В Омской области закрыли все ледовые переправы
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В Омской области закрыли все ледовые переправы 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Сегодня, 7 апреля, сотрудники МЧС закрыли пять ледовых дорог через реку Иртыш в Тевзризском и Усть-Ишимском районах Омской области. Передвижение по ним запрещено. Ранее в ведомстве приняли решение о четырёх переправ.
Специалисты установили запрещающие знаки, аншлаги, а также соорудили искусственные заграждения.
Напомним, в Омской области действовало девять санкционированных ледовых переправ. В МЧС также контролируют выход людей на лёд. В ведомстве призывают рыбаков отказаться от подлёдного лова.
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 Ещё 6 источников 
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