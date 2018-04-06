На природных территориях Москвы ввели противопожарный режим

Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"С апреля государственные инспекторы в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях, патрулирующие природные территории, переходят на усиленный режим, связанный с высокой пожароопасной обстановкой", — говорится в сообщении, передает Агентство «Москва»

Особое внимание уделяется вероятным местам возгораний — это пустыри с сухой травой, пикниковые точки, а также места массового отдыха людей. Отмечается, что в 2018 году также планируется проведение патрулирования с использованием четырех катеров, оборудованных мотопомпой с поворотным пожарным гидрантом. Планируется патрулирование акватории озера Бездонное, Кировской поймы, Строгинской поймы, пляжей Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3.