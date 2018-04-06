Ещё
На природных территориях Москвы ввели противопожарный режим
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах

На природных территориях Москвы ввели противопожарный режим 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
"С апреля государственные инспекторы в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях, патрулирующие природные территории, переходят на усиленный режим, связанный с высокой пожароопасной обстановкой", — говорится в сообщении, передает Агентство «Москва».
Особое внимание уделяется вероятным местам возгораний — это пустыри с сухой травой, пикниковые точки, а также места массового отдыха людей. Отмечается, что в 2018 году также планируется проведение патрулирования с использованием четырех катеров, оборудованных мотопомпой с поворотным пожарным гидрантом. Планируется патрулирование акватории озера Бездонное, Кировской поймы, Строгинской поймы, пляжей Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3.
Москва24: последние новости
Пятерых пожарных госпитализировали после пожара в ТЦ "Персей" Гендиректора компании-собственника "Зимней вишни" оставили под арестом Очаг возгорания в ТЦ "Персей для детей" находился на складе ткацкой фабрики
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками608
На Украине угрожают взорвать Крымский мост245
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах21
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным471
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова5
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение