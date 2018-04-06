Под Пензой четыре спасателя МЧС тушили загоревшуюся фуру

По информации пресс-службы областного ГУ МЧС, пожар зафиксировали 5 апреля в 18.40 по московскому времени на 595 километре федеральной трассы М5 «Урал». Минувшим вечером полыхала фура DAF. Поврежденным оказался тент прицепа. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

«Для ликвидации возгорания на место инцидента приехали четыре сотрудника МЧС и две единицы спецтехники. По факту происшествия проводится проверка. Уважаемые пензенцы, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня», — добавили в пресс-службе управления.