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Подвалы и чердаки Сокольников оснастили датчиками открытия
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Подвалы и чердаки Сокольников оснастили датчиками открытия 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
В течение года в многоквартирных домах района Сокольники был проведен ряд мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности.
Так, в жилых домах прошла работа по оснащению домов запирающими и отслеживающими отпирание устройствами. Таким образом, все 435 подъездов многоквартирных домов надежно защищены от пожаров и проникновения посторонних лиц. Все входы в технические помещения оснащены 9909 датчиками открытия. Районные общественные пункты охраны правопорядка и служба отдела МВД проводят регулярные рейды по проверки подвальных и чердачных помещений на предмет нелегального проживания в них людей и наличие посторонних предметов. В случае выявления нарушений принимаются меры по их пресечению и предотвращению рецидивов.
Добавим, что в многоквартирных домах Сокольников также прошли комплексные работы по ремонту кровель, замене запорной арматуры, сломанных доводчиков дверей, остеклению и закрытию чердачных слуховых окон для восстановления температурно-влажностного режима.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.
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