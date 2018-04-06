Подвалы и чердаки Сокольников оснастили датчиками открытия

В течение года в многоквартирных домах района Сокольники был проведен ряд мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности.

Так, в жилых домах прошла работа по оснащению домов запирающими и отслеживающими отпирание устройствами. Таким образом, все 435 подъездов многоквартирных домов надежно защищены от пожаров и проникновения посторонних лиц. Все входы в технические помещения оснащены 9909 датчиками открытия. Районные общественные пункты охраны правопорядка и служба отдела МВД проводят регулярные рейды по проверки подвальных и чердачных помещений на предмет нелегального проживания в них людей и наличие посторонних предметов. В случае выявления нарушений принимаются меры по их пресечению и предотвращению рецидивов.

Добавим, что в многоквартирных домах Сокольников также прошли комплексные работы по ремонту кровель, замене запорной арматуры, сломанных доводчиков дверей, остеклению и закрытию чердачных слуховых окон для восстановления температурно-влажностного режима.