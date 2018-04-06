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Противопожарный режим ввели на природных территориях Москвы
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Противопожарный режим ввели на природных территориях Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На природных территориях Москвы введен противопожарный режим, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
«С апреля государственные инспекторы в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях, патрулирующие природные территории, переходят на усиленный режим, связанный с высокой пожароопасной обстановкой», — говорится в сообщении.
Как уточняется, что ГПБУ «Мосприрода» ежедневно патрулирует особо охраняемые природные территории с привлечением сотрудников столичного управления МВД России для мониторинга пожароопасной обстановки. Особое внимание уделяется вероятным местам возгораний — это пустыри с сухой травой, пикниковые точки, а также места массового отдыха людей.
«В текущем году планируется проведение патрулирования с использованием четырех катеров, оборудованных мотопомпой с поворотным пожарным гидрантом. Силами данных катеров планируется осуществлять патрулирование акватории озера Бездонное, Кировской поймы, Строгинской поймы, пляжей Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3», — уточнили в пресс-службе.
В департаменте напомнили, что разведение костров на природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях Москвы влечет наложение штрафа в размере от 3 тыс. до 200 тыс. руб.
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