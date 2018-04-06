Противопожарный режим ввели на природных территориях Москвы

На природных территориях Москвы введен противопожарный режим, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«С апреля государственные инспекторы в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях, патрулирующие природные территории, переходят на усиленный режим, связанный с высокой пожароопасной обстановкой», — говорится в сообщении.

Как уточняется, что ГПБУ «Мосприрода» ежедневно патрулирует особо охраняемые природные территории с привлечением сотрудников столичного управления МВД России для мониторинга пожароопасной обстановки. Особое внимание уделяется вероятным местам возгораний — это пустыри с сухой травой, пикниковые точки, а также места массового отдыха людей.

«В текущем году планируется проведение патрулирования с использованием четырех катеров, оборудованных мотопомпой с поворотным пожарным гидрантом. Силами данных катеров планируется осуществлять патрулирование акватории озера Бездонное, Кировской поймы, Строгинской поймы, пляжей Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3», — уточнили в пресс-службе.

В департаменте напомнили, что разведение костров на природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях Москвы влечет наложение штрафа в размере от 3 тыс. до 200 тыс. руб.