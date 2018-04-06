Москомэкспертиза согласовала проект строительства двух жилых домов в районе Савелки в ЗелАО

Москомэкспертиза согласовала проект строительства двух жилых домов в районе Савелки в Зеленоградском административном округе Москвы , сообщили в пресс-службе столичного комитета.

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционных объектов капитального строительства «Жилые дома» по адресу: Зеленоград, мкр-н 3Б, корп. 330, район Савелки, Зеленоградский административный округ Москвы и Зеленоград, мкр-н 3Б, корп. 336, район Савелки, Зеленоградский административный округ Москвы», — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, которого цитирует пресс-служба, в скором времени на территории мкр-на 3Б в Зеленограде появятся пятнадцатиэтажный и двадцатиэтажный многоквартирные дома.

«В сумме в домах запроектирована 231 квартира различной площади и конфигурации. На первых этажах зданий разместятся встроенные помещения общественного назначения с универсальными санузлами и помещениями уборочного инвентаря. Кроме того, связь по этажам в двух зданиях будет осуществляться с помощью одной лестничной клетки и двух лифтов грузоподъемностью 450 кг и 1 тыс. кг», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что внутренняя отделка технических помещений и помещений общего пользования предусмотрена в соответствии с их функциональным назначением и технологическими требованиями.

«В рамках благоустройства территории многоэтажной жилой застройки появятся открытые плоскостные парковки. Также проектом предусмотрено устройство спортивных и детских площадок для игр, установка наружного освещения, малых архитектурных форм, а также разбивка газонов и высадка зеленых насаждений», — заключили в пресс-службе.