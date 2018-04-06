Тяжелобольных детей срочно привезли на лечение в Нижний Новгород

Санитарную эвакуацию осуществил спецборт МЧС . Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Одному ребенку 14 лет, другому четыре года. Оба они нуждаются в квалифицированной и высокотехнологичной помощи медиков.

Пациентов перевезли на самолете «Сухой Суперджет 100», оборудованном специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. Во время рейса больных детей сопровождали врачи и психолог.

В Нижнем Новгороде пациентов передали в Приволжский исследовательский медицинский университет для дальнейшего лечения.

Напомним, акушера-гинеколога Выксунской ЦРБ будут судить за смерть роженицы.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области