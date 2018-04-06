Ещё
Тяжелобольных детей срочно привезли на лечение в Нижний Новгород
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах

Тяжелобольных детей срочно привезли на лечение в Нижний Новгород 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Санитарную эвакуацию осуществил спецборт МЧС. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Одному ребенку 14 лет, другому четыре года. Оба они нуждаются в квалифицированной и высокотехнологичной помощи медиков.
Пациентов перевезли на самолете «Сухой Суперджет 100», оборудованном специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. Во время рейса больных детей сопровождали врачи и психолог.
В Нижнем Новгороде пациентов передали в Приволжский исследовательский медицинский университет для дальнейшего лечения.
Напомним, акушера-гинеколога Выксунской ЦРБ будут судить за смерть роженицы.
Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
В городе N: последние новости
Потерявший семью при пожаре в Кемерове обратился напрямую к Владимиру Путину (ВИДЕО) В Сарове пожарных обвинили в воровстве воды Крупный пожар вспыхнул на базе отдыха в Кстовском районе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками608
На Украине угрожают взорвать Крымский мост249
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах23
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным477
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение