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Генпрокуратура создала группу по противодействию нарушениям пожарной безопасности
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Генпрокуратура создала группу по противодействию нарушениям пожарной безопасности 

ТАСС 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Межведомственная группа по противодействию нарушениям в сфере пожарной безопасности создана в Генпрокуратуре РФ после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, унесшего жизни 64 человек. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"В связи с произошедшим 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» города Кемерово пожаром в целях повышения эффективности надзора за исполнением законодательства о пожарной безопасности, обеспечения координации деятельности заинтересованных органов государственной власти и информационного обмена распоряжением первого заместителя Генпрокурора РФ Александра Буксмана создана межведомственная рабочая группа по противодействию нарушениям в сфере пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. В состав группы включены сотрудники различных подразделений Генпрокуратуры РФ, а также представители МЧС России, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, общероссийских общественных организаций «Всероссийское добровольное пожарное общество» и «Российский союз спасателей», — сообщили в надзорном ведомстве.
Как сообщили в Генпрокуратуре, на первом заседании группы планируется в том числе обсудить причины произошедшего пожара, работу органов исполнительной власти, местного самоуправления и прокуратуры Кемерова по устранению его последствий, оказанию помощи пострадавшим, а также принимаемые ими меры по недопущению в дальнейшем подобных чрезвычайных ситуаций.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено семи фигурантам, все они арестованы до 25 мая.
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 Ещё 5 источников 
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