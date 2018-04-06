На 300 гектарах близ Луги фермеры вырастят для Петербурга яблоки, груши и сливы 

197 миллионов рублей инвестиций предусматривает проект создания в Лужском районе Ленинградской области на территории в 300 гектаров предприятия по выращиванию и переработке яблок и других фруктов. Соглашение об этом с растениеводческим фермерским хозяйством «Брод» подписано сегодня.
Хозяйство планирует выращивать фрукты и ягоды в промышленных масштабах. В саду на площади в 250 гектаров будут выращиваться яблони различных сортов, районированных для Северо-Запада России, на 20 гектарах — груши, сливы и вишни, на 30 гектарах — красная и черная смородина, крыжовник, земляника. Предполагается и создание базы для хранения и переработки продукции. Управляться со всеми делами на предприятии будут 30 работников.