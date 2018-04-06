МЧС развозит почтальонов с пенсиями в затопленные волгоградские села 

В Волгоградской области и днем, и ночью идет гуманитарная операция. Местным жителям, которые страдают от затоплений, помогают сотрудники МЧС, сообщает МИР 24.
Такого половодья в регионе не видели уже восемь лет. Большинство людей надеются, что все обойдется и отказываются эвакуироваться. Им спасатели доставляют продукты и питьевую воду, а также помогают перевезти в безопасное место документы и ценные вещи. Кроме этого, сотрудники МЧС откачивают воду и расчищают русла рек.
«Если нужна эвакуция, эвакуируем жителей и домашний скот. Сегодня мы перевозили работников «Почты России», которые выдавали пенсию», — сказал заместитель начальника филиала ЮРПСО МЧС России Александр Крылов.
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