Ещё
МЧС развозит почтальонов с пенсиями в затопленные волгоградские села
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах

МЧС развозит почтальонов с пенсиями в затопленные волгоградские села 

Мир24 2 часа назад
В Волгоградской области и днем, и ночью идет гуманитарная операция. Местным жителям, которые страдают от затоплений, помогают сотрудники МЧС, сообщает МИР 24.
Такого половодья в регионе не видели уже восемь лет. Большинство людей надеются, что все обойдется и отказываются эвакуироваться. Им спасатели доставляют продукты и питьевую воду, а также помогают перевезти в безопасное место документы и ценные вещи. Кроме этого, сотрудники МЧС откачивают воду и расчищают русла рек.
«Если нужна эвакуция, эвакуируем жителей и домашний скот. Сегодня мы перевозили работников «Почты России», которые выдавали пенсию», — сказал заместитель начальника филиала ЮРПСО МЧС России Александр Крылов.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Почти все семьи погибших при пожаре в Кемерово получили выплаты В Стамбуле вспыхнул пожар в больнице, уже горевшей семь лет назад СК: В батутном зале «Зимней вишни» обнаружены высоковольтные провода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками608
На Украине угрожают взорвать Крымский мост249
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах23
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным477
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение