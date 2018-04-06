Выплаты семьям погибших при пожаре в Кемерове практически завершены

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что выплаты семьям погибших при пожаре в Кемерове практически завершены. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время решается вопрос по выплатам за лёгкий и тяжёлый вред.

«Там просто справки соответствующие выдаются, уже 40 человек, которые вред получили, уже выплаты осуществлены. Возможно, ещё человек 20 будет», — добавил он.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. В пожаре погибли 64 человека, из которых 41 — дети. Десятки людей пострадали. Причиной пожара могло стать замыкание электропроводки, детская шалость с огнём или поджог. Здание сгоревшего в Кемерове торгового центра признано аварийным и пойдёт под снос.

Позднее Путин провёл встречу с Цивилевым, в ходе которой обсуждались основные вопросы развития региона. Он выразил надежду, что когда Цивилев в полной мере приступит к работе, жители региона почувствуют указанную положительную характеристику нового главы Кемеровской области.