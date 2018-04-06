Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что выплаты семьям погибших при пожаре в Кемерове практически завершены. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время решается вопрос по выплатам за лёгкий и тяжёлый вред.
«Там просто справки соответствующие выдаются, уже 40 человек, которые вред получили, уже выплаты осуществлены. Возможно, ещё человек 20 будет», — добавил он.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. В пожаре погибли 64 человека, из которых 41 — дети. Десятки людей пострадали. Причиной пожара могло стать замыкание электропроводки, детская шалость с огнём или поджог. Здание сгоревшего в Кемерове торгового центра признано аварийным и пойдёт под снос.
По факту пожара возбуждено уголовное дело, идёт расследование. По делу арестованы 7 человек. Среди них гендиректор компании-владельца ТЦ Юлия Богданова, техдиректор этой компании Георгий Соболев, экс-глава госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова, управляющая торговым центром Надежда Судденок, глава фирмы, внедрившей систему противопожарной безопасности Игорь Полозиненко, сотрудник этой фирмы Александр Никитин, а также охранник, отключивший систему оповещения Сергей Антюшин. 2 апреля Судденок, Полозиненко и Никитин подали апелляции в Заводский районный суд Кемерова.
1 апреля Аман Тулеев обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке с поста губернатора Кемеровской области. Глава государства принял отставку Тулеева. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.
Позднее Путин провёл встречу с Цивилевым, в ходе которой обсуждались основные вопросы развития региона. Он выразил надежду, что когда Цивилев в полной мере приступит к работе, жители региона почувствуют указанную положительную характеристику нового главы Кемеровской области.