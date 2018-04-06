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В Кемерово практически завершили выплаты семьям погибших при пожаре
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В Кемерово практически завершили выплаты семьям погибших при пожаре 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
АНОСИНО (Московская область), 6 апр — РИА Новости. Все выплаты семьям погибших при пожаре в Кемерово, который унес жизни 64 человек, практически осуществлены, заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.
"Все выплаты практически завершены", — сказал Топилин журналистам.
"Сейчас решается окончательный вопрос по выплатам за легкий и тяжелый вред. Там просто справки соответствующие выдаются, уже по 40 человек, которые вред получили, уже выплаты осуществлены. Возможно, еще человек 20 будет", — добавил он.
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