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В Центральном районе Волгограда сработала тревога в ТРЦ «Европа сити молл»
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В Центральном районе Волгограда сработала тревога в ТРЦ «Европа сити молл» 

v1.ru 23 минуты назад
Фото: v1.ru
В торгово-развлекательном центре «Европа сити молл» Центрального района Волгограда в тренировочном режиме сработала пожарная сигнализация. Сотрудники и посетители ТРЦ эвакуировались из здания за несколько минут
— Мы услышали, как к «Европе сити молл» подъехало несколько пожарных машин с включенными маячками, — рассказала волгоградка Юлия, работающая в соседнем здании. — В помещении, тем временем, едва слышно пищала пожарная сигнализация. Люди вышли из ТРЦ за несколько минут. Спустя 20 минут спасатели свернули пожарные рукава и закончили учения.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области подтвердили, что в здании ТРЦ «Европа сити молл» прошли учения. О подробностях эвакуации занятые на потопах спасатели пока не рассказали.
Накануне сценарий пожара разыграли и в ТРЦ «Пирамида». Приехав к зданию с самого утра, пожарные растянули лестницу и рукава. Эвакуироваться из торгового центра сотрудники магазинов и посетители фитнес-клуба успели всего за две минуты.
О том, как проходили учения в ТРЦ «КомсоМОЛЛ», читайте в нашем материале.
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