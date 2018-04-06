В Центральном районе Волгограда сработала тревога в ТРЦ «Европа сити молл»

В торгово-развлекательном центре «Европа сити молл» Центрального района Волгограда в тренировочном режиме сработала пожарная сигнализация. Сотрудники и посетители ТРЦ эвакуировались из здания за несколько минут

— Мы услышали, как к «Европе сити молл» подъехало несколько пожарных машин с включенными маячками, — рассказала волгоградка Юлия, работающая в соседнем здании. — В помещении, тем временем, едва слышно пищала пожарная сигнализация. Люди вышли из ТРЦ за несколько минут. Спустя 20 минут спасатели свернули пожарные рукава и закончили учения.

Накануне сценарий пожара разыграли и в ТРЦ «Пирамида». Приехав к зданию с самого утра, пожарные растянули лестницу и рукава. Эвакуироваться из торгового центра сотрудники магазинов и посетители фитнес-клуба успели всего за две минуты.

О том, как проходили учения в ТРЦ «КомсоМОЛЛ», читайте в нашем материале.