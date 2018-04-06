Ещё
Порядка 650 сотрудников МЧС и добровольных пожарных обеспечат безопасность на праздновании Пасхи в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порядка 650 сотрудников МЧС и добровольных пожарных обеспечат безопасность на праздновании Пасхи в Москве 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: Южные горизонты
Столичное управление МЧС России обеспечит пожарную безопасность во время празднования Пасхи. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.
«В преддверии пасхальных праздников сотрудниками органов надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Москвы проведено свыше 400 инструктажей с настоятелями храмов и церквей. Особое внимание в ходе профилактических мероприятий было обращено на соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности и возможность беспрепятственных проезда к зданиям и расстановки пожарной техники. Кроме того, в рамках подготовки проведено более 240 практических тренировок по эвакуации. Всего сотрудниками столичного МЧС было организовано около 1 тыс. профилактических мероприятий», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что во время празднования Пасхи порядка 650 сотрудников Главного управления МЧС России по Москве и добровольных пожарных будут обеспечивать пожарную безопасность на 474 объектах религиозного значения.
Кроме того, в готовности к реагированию на возможные происшествия каждую минуту находятся свыше 1,3 тыс. пожарных-спасателей, а также более 400 единиц специализированной техники московского гарнизона пожарной охраны.
Агентство «Москва»: последние новости
МЧС: Более 1 тыс. нарушений пожарной безопасности выявлено в массовых местах Подмосковья с 28 марта Пожарные потушили возгорание в психиатрической больнице в Ногинске Москомэкспертиза согласовала проект строительства двух жилых домов в районе Савелки в ЗелАО
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам63
Путин уволил одиннадцать генералов270
США ввели санкции против российских бизнесменов338
На Украине угрожают взорвать Крымский мост371
Малышева оправдалась за скандал с собаками649
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение