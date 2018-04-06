Порядка 650 сотрудников МЧС и добровольных пожарных обеспечат безопасность на праздновании Пасхи в Москве

Столичное управление МЧС России обеспечит пожарную безопасность во время празднования Пасхи. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

«В преддверии пасхальных праздников сотрудниками органов надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Москвы проведено свыше 400 инструктажей с настоятелями храмов и церквей. Особое внимание в ходе профилактических мероприятий было обращено на соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности и возможность беспрепятственных проезда к зданиям и расстановки пожарной техники. Кроме того, в рамках подготовки проведено более 240 практических тренировок по эвакуации. Всего сотрудниками столичного МЧС было организовано около 1 тыс. профилактических мероприятий», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что во время празднования Пасхи порядка 650 сотрудников Главного управления МЧС России по Москве и добровольных пожарных будут обеспечивать пожарную безопасность на 474 объектах религиозного значения.

Кроме того, в готовности к реагированию на возможные происшествия каждую минуту находятся свыше 1,3 тыс. пожарных-спасателей, а также более 400 единиц специализированной техники московского гарнизона пожарной охраны.