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Более 6,5 тыс. спасателей обеспечат пожарную безопасность на время пасхальных мероприятий в Подмосковье
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Более 6,5 тыс. спасателей обеспечат пожарную безопасность на время пасхальных мероприятий в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.
«Сотрудники ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас» будут дежурить в 917 храмах региона, проводящих пасхальные богослужения. Во время Пасхи будет дежурить группировка пожарно-спасательных подразделений, включающая более 6 тыс. 500 спасателей и 2 тыс. единиц спецтехники», — приводятся в сообщении слова Д. Пестова.
Отмечается, что в преддверии праздника спасательные подразделения проверили все объекты на предмет пожарной безопасности. Проведены инструктажи со служителями храмов и профилактические беседы с прихожанами, переданы наглядные материалы.
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