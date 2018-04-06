Более 6,5 тыс. спасателей обеспечат пожарную безопасность на время пасхальных мероприятий в Подмосковье

Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.

«Сотрудники ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас» будут дежурить в 917 храмах региона, проводящих пасхальные богослужения. Во время Пасхи будет дежурить группировка пожарно-спасательных подразделений, включающая более 6 тыс. 500 спасателей и 2 тыс. единиц спецтехники», — приводятся в сообщении слова Д. Пестова.

Отмечается, что в преддверии праздника спасательные подразделения проверили все объекты на предмет пожарной безопасности. Проведены инструктажи со служителями храмов и профилактические беседы с прихожанами, переданы наглядные материалы.