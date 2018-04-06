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Взрыв в хабаровской многоэтажке: в лифте застряли люди
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Взрыв в хабаровской многоэтажке: в лифте застряли люди 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Хабаровске подростки взорвали мусоропровод в многоэтажке.
Инцидент произошел в четверг вечером в доме в Краснореченском переулке. Как сообщил РИА Новости старший специалист группы по связям со СМИ УВМД по городу Кирилл Блинов, предположительно, подростки подожгли баллон и бросили его мусоропровод, где он взорвался.
В результате инцидента никто не пострадал. Однако в момент взрыва остановился лифт, в котором находились люди. Позже их вызволили сотрудники управляющей компании. Пожара не зарегистрировано. Взрывом была разрушена секция мусоропровода между четвертым и пятым этажами.
В настоящее время управляющая компания подсчитывает ущерб, а полиция устанавливает причастных к происшествию.
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