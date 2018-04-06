Отцу не дали спасти дочь в трагедии в Кемерово

Отец жертвы пожара в Кемерово рассказал, как ему не дали помочь дочери

Отец погибшей во время пожара в "Зимней вишне" Игорь Сабадаш рассказал в суде, что пытался спасти дочь, но его не пустили в кинозал сотрудники кемеровского торгового центра, сказав, что там никого нет.

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.

Как рассказал Сабадаш, когда начался пожар, дочь позвонила ему, и он срочно выехал к торговому центру. Все это время он разговаривал с девушкой по телефону.

"Я говорил, чтобы она ложилась на пол, дышала. Я прорвался на четвёртый этаж. Там стояли четыре человека. Я, конечно, их лица не запомнил… Когда я прорывался в зал, они держали меня за ноги, я хотел ползком туда пролезть, но они меня держали и говорили, что там никого нет", — рассказал мужчина.

Он предложил прорваться туда вместе, спросил, есть ли спецсредства, хотя бы фонарики, противогазы, но ничего не было.

"Они просто стояли между собой общались", — сказал Сабадаш, отметив, что когда он приехал, дым был ещё не такой сильный.

По его словам, возможно, видя его эмоциональную реакцию, они сообщили, что людей выводят с заднего выхода. Мужчина побежал туда.

"Никого не было, пожарные только начали разводить свои рукава, никто ещё не тушил. Лежал мальчик, который упал с четвёртого этажа. Я посмотрел наверх, там стоял мужчина в задымлённом окне, держался за косяк и дышал воздухом", — отметил он.

Сабадаш попытался подняться наверх, но уже стоял кордон полицейских, которые никого не пускали.

Свечи, цветы и игрушки\: в России и за рубежом скорбят по погибшим в Кемерово

"Все, что произошло потом, все знают. Дети погибли. Мы разговаривали с дочерью минут 20, пока она была в сознании. Я ей говорил: "Держись, вас спасут", но, конечно, никто их не спас. Она мне сказала последние слова: "Я теряю сознание, папа, я тебя люблю". И после этого не брала телефон. Скорее всего, она потеряла сознание", — сказал отец погибшей.

По числу жертв кемеровский пожар стал одним из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

Президент России Владимир Путин , побывав на месте трагедии в Кемерово и возложив цветы в память о жертвах пожара, провел совещание по ликвидации последствий ЧП. В числе причин случившегося президент назвал преступную халатность и разгильдяйство, пообещал жителям Кемерово, что все виновные понесут ответственность, "никто никого прикрывать не собирается".