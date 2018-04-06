В Кирове сгорел дом в поселке Новом: пожар тушили 13 расчетов

Появились подробности серьезного пожара в поселке Новом, где сгорел частный жилой дом 2014 года постройки на улице 4-й Пятилетки.

На тушение пожара выезжали 13 пожарных расчетов, в ликвидации огня и последствий пожара участвовали 37 человек. Несмотря на то, что жилой дом был кирпичным, пламя распространялось очень быстро.

«В результате пожара крыша двухэтажного дома сгорела полностью, обгорели стены изнутри по всей площади, сгорело имущество, крыша пристроя обгорела на площади 50 квадратных метров», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области

Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования на чердаке. Ориентировочный ущерб — 500 000 рублей.

Фото — vk.com/zlo43