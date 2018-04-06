Ещё
В Кирове сгорел дом в поселке Новом: пожар тушили 13 расчетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кирове сгорел дом в поселке Новом: пожар тушили 13 расчетов 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Появились подробности серьезного пожара в поселке Новом, где сгорел частный жилой дом 2014 года постройки на улице 4-й Пятилетки.
На тушение пожара выезжали 13 пожарных расчетов, в ликвидации огня и последствий пожара участвовали 37 человек. Несмотря на то, что жилой дом был кирпичным, пламя распространялось очень быстро.
«В результате пожара крыша двухэтажного дома сгорела полностью, обгорели стены изнутри по всей площади, сгорело имущество, крыша пристроя обгорела на площади 50 квадратных метров», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.
Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования на чердаке. Ориентировочный ущерб — 500 000 рублей.
Фото — vk.com/zlo43
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Малмыжском районе сгорел частный дом: в огне погибли пять коров В Мурашинском районе в поселке Безбожник сгорел двухэтажный жилой дом Итоги недели: пожар в Кемерово, эхо трагедии в Кирове и ожидание весны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ166
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая352
В Москву придет аномальное потепление14
Поплавская сорвала шоу на НТВ69
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост9
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение