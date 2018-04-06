Два ребенка провалились под лед в Великолукском районе, один из них погиб

Две девочки провалились под лед возле деревни Рыканово Великолукского района на реке Ловати. Как рассказал сотрудник пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, это произошло 5 апреля в 17:35. Одна из девочек, которой было примерно 9-10 лет, утонула. Второго 9-летнего ребенка спас прохожий. В настоящий момент ведутся поиски тела. «Ситуация осложнена тем, что течение реки очень сильное — 2-3 метра в секунду», — пояснил Юрий Черепицкий. Он отметил, что к родителям спасенной девочки направили психолога для оказания психологической помощи.