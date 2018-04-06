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Два ребенка провалились под лед в Великолукском районе, один из них погиб
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Два ребенка провалились под лед в Великолукском районе, один из них погиб 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Две девочки провалились под лед возле деревни Рыканово Великолукского района на реке Ловати. Как рассказал сотрудник пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, это произошло 5 апреля в 17:35. Одна из девочек, которой было примерно 9-10 лет, утонула. Второго 9-летнего ребенка спас прохожий.
В настоящий момент ведутся поиски тела.
«Ситуация осложнена тем, что течение реки очень сильное — 2-3 метра в секунду», — пояснил Юрий Черепицкий.
Он отметил, что к родителям спасенной девочки направили психолога для оказания психологической помощи.
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