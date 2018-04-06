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Пожарное депо с учебно-тренировочной башней построят в поселении Кленовское в ТиНАО
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Пожарное депо с учебно-тренировочной башней построят в поселении Кленовское в ТиНАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
«Пожарное депо для четырех машин будет построено в поселении Кленовское в ТиНАО. На его территории также появится учебно-тренировочная башня», — приводятся в сообщении слова С. Кузнецова.
Он отметил, что планировочные решения депо, утвержденные колористические и композиционные решения фасадов позволят гармонично вписать его в окружающую застройку.
«Общая площадь трехэтажного здания составит почти 3 тыс. кв. м. Внутри будет находиться стоянка машин, мастерские, гардероб, пункт связи. Также депо будет оборудовано комнатами отдыха для двух смен, душевыми, тренажерными залами и кабинетом психологической разгрузки. Помимо этого, в здании предусмотрена жилая зона для пребывания в период усиленного несения службы», — подчеркнули в Москомархитектуре.
В пресс-службе добавили, что учебная башня, предназначенная для тренировок личного состава, будет находиться на территории участка. Четырехэтажное строение соберут из легких металлоконструкций. Проектировщиком объекта выступает ООО «ПКБ Перспектива», заказчиком — ООО «МОСП».
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