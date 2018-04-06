В Саратове пожарные тушили суши-бар

Кафе «Суши-Стейк» полыхнуло на ул. Московской вечером 5 апреля.

Сигнал тревоги поступил на пульт спасателей в 20:30. Очевидцы происшествия сообщили, что в областном центре горит кафе, специализирующееся на китайской кухне.

Когда огнеборцы приехали на место ЧП, то обнаружили, что загорелось межчердачное перекрытие. Общая площадь пожара составила 2 кв. метра.