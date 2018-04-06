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В Саратове пожарные тушили суши-бар
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В Саратове пожарные тушили суши-бар 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Кафе «Суши-Стейк» полыхнуло на ул. Московской вечером 5 апреля.
Сигнал тревоги поступил на пульт спасателей в 20:30. Очевидцы происшествия сообщили, что в областном центре горит кафе, специализирующееся на китайской кухне.
Когда огнеборцы приехали на место ЧП, то обнаружили, что загорелось межчердачное перекрытие. Общая площадь пожара составила 2 кв. метра.
На тушение выезжали 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Огонь был быстро локализован. Никто не пострадал. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
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