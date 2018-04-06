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Монголия направит в РФ партию медикаментов для пострадавших при пожаре в Кемерове
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Монголия направит в РФ партию медикаментов для пострадавших при пожаре в Кемерове 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 6 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Монгольские власти направят в Россию партию медикаментов для пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом корр. ТАСС сообщила в пятницу по телефону пресс-атташе посольства РФ в Улан-Баторе Ксения Панкова.
"Правительство Монголии решило направить производящуюся в стране мазь в качестве гуманитарной помощи тем, кто пострадал в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Это противоожоговый препарат, имеющий некролитические, противовоспалительные, обезболивающие, тромболитические и фибринолитические свойства", — рассказала она. Медикаменты доставят в РФ 7 апреля самолетом авиакомпании «Аэрофлот».
"Монголия разделяет с РФ горе и готова оказать ей помощь", — заявила в свою очередь член Великого государственного хурала (парламента), министр здравоохранения Монголии Даваажанцангийн Сарангэрэл. Представитель российской дипмиссии в Улан-Баторе при этом отметила, что такие действия особенно ценны, поскольку в то время, когда некоторые западные государства прибегают к враждебным мерам по отношению к Москве, Монголия стремится поддержать Россию. «Мы очень благодарны монгольской стороне за этот дружественный шаг, за такую помощь», — подчеркнула Панкова.
Пожар в Кемерове произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
ТАСС: последние новости
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