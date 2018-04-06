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Добровольцы помогут спасателям в тушении пожаров в Ростовской области
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Добровольцы помогут спасателям в тушении пожаров в Ростовской области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости. Специально обученные добровольцы помогут спасателям Ростовской области в тушении природных и ландшафтных пожаров, которые могут возникнуть с наступлением теплой погоды, сообщает правительство региона.
С наступлением пожароопасного периода все пожарно-спасательные подразделения области перешли на режим повышенной готовности. В свободное от службы время пожарные проводят беседы с населением, организуют подворовые обходы, проводят занятия в школах.
"Этот год объявлен президентом страны Годом волонтера, и мы активно занимаемся нашими добровольцами. Каждая пожарная часть в зоне своей ответственности имеет в резерве подготовленных, обученных добровольцев", — цитируются в сообщении слова директора областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Сергея Панова. Всего в регионе действуют 453 добровольные пожарные дружины, в состав которых входят около 10 тысяч человек.
Добровольцы первыми обнаруживают возгорание, информируют об этом пожарных и принимают меры по локализации огня, отметил Панов. Их оснащение, обучение и обеспечение — одно из важных направлений в борьбе с природными пожарами на территории Ростовской области.
По словам Панова, в рамках подготовки к пожароопасному периоду в середине апреля пройдут комплексные областные пожарно-тактические учения. Кроме того, в регионе в настоящее время по поручению губернатора Василия Голубева проводятся проверки пожарной безопасности в местах массового скопления людей.
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