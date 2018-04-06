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В Нижегородской области произошел пожар на деревообрабатывающем комбинате
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В Нижегородской области произошел пожар на деревообрабатывающем комбинате 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, инцидент случился сегодня утром, в 7:10. Возгорание произошло на складе для хранения деревоматериалов. На место происшествия выехали оперативные группы ГУ МЧС России по Нижегородской области и местного пожарно-спасательного гарнизона. В ликвидации последствий пожара было задействовано 100 человек личного состава и 30 единиц техники.
«Пожарные подразделения работали по рангу пожара № 3. Были проложены 3 магистральные линии, работали 7 стволов «DF», 4 звена ГДЗС», — сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области Александр Крамарь.
Пожар, площадь которого составила 300 квадратных метров, был локализован в 08:47. Жертв и пострадавших нет.
Фото: пресс-служба Нижегородского ГУ МЧС
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