В Нижегородской области произошел пожар на деревообрабатывающем комбинате

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, инцидент случился сегодня утром, в 7:10. Возгорание произошло на складе для хранения деревоматериалов. На место происшествия выехали оперативные группы ГУ МЧС России по Нижегородской области и местного пожарно-спасательного гарнизона. В ликвидации последствий пожара было задействовано 100 человек личного состава и 30 единиц техники.

«Пожарные подразделения работали по рангу пожара № 3. Были проложены 3 магистральные линии, работали 7 стволов «DF», 4 звена ГДЗС», — сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области Александр Крамарь.

Пожар, площадь которого составила 300 квадратных метров, был локализован в 08:47. Жертв и пострадавших нет.