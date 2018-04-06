Управляющую ТЦ «Зимняя вишня» оставили под стражей

Суд оставил под стражей управляющую ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок

"Суд апелляционной инстанции постановил: постановление Заводского районного суда Кемерово… в отношении Судденок Надежды Васильевны оставить без изменения, апелляционную жалобу… без удовлетворения", — сказала судья.

Все фигуранты за исключением Соболева обжаловали арест.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.