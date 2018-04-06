Ещё
Управляющую ТЦ «Зимняя вишня» оставили под стражей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд оставил под стражей управляющую ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кемеровский областной суд в пятницу оставил под стражей управляющую сгоревшим в Кемерово торговым центром "Зимняя вишня" Надежду Судденок, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд апелляционной инстанции постановил: постановление Заводского районного суда Кемерово… в отношении Судденок Надежды Васильевны оставить без изменения, апелляционную жалобу… без удовлетворения", — сказала судья.
Ранее по делу о пожаре были задержаны, а затем 29 марта заключены под стражу пятеро обвиняемых. Помимо Судденок это технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ Игорь Полозиненко, сотрудник "Системного интегратора", отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин и сотрудник ЧОП, который, как полагает следствие, отключил систему оповещения при пожаре Сергей Антюшин. В субботу суд арестовал еще двух фигурантов дела: гендиректора компании-собственника здания Юлию Богданову и главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову.
Все фигуранты за исключением Соболева обжаловали арест.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.
РИА Новости: последние новости
Отец жертвы пожара в Кемерово рассказал, как ему не дали помочь дочери Потерявшая пятерых родных в Кемерово считает, что персонал ТЦ бездействовал В Стамбуле загорелось многоэтажное здание больницы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ165
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая349
В Москву придет аномальное потепление14
Поплавская сорвала шоу на НТВ68
Россиянам посоветовали отказаться от доллара333
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение