Управляющую ТЦ «Зимняя вишня» оставили под стражей

Кемеровский областной суд в пятницу оставил под стражей управляющую сгоревшим в Кемерово торговым центром "Зимняя вишня" Надежду Судденок, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд апелляционной инстанции постановил: постановление Заводского районного суда Кемерово… в отношении Судденок Надежды Васильевны оставить без изменения, апелляционную жалобу… без удовлетворения", — сказала судья.
Ранее по делу о пожаре были задержаны, а затем 29 марта заключены под стражу пятеро обвиняемых. Помимо Судденок это технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ Игорь Полозиненко, сотрудник "Системного интегратора", отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин и сотрудник ЧОП, который, как полагает следствие, отключил систему оповещения при пожаре Сергей Антюшин. В субботу суд арестовал еще двух фигурантов дела: гендиректора компании-собственника здания Юлию Богданову и главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову.
Все фигуранты за исключением Соболева обжаловали арест.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.