Ещё
Поджигали бумагу и скидывали вниз: пожар в Тарманах могли спровоцировать подростки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поджигали бумагу и скидывали вниз: пожар в Тарманах могли спровоцировать подростки 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Серьезный пожар в многоэтажке на Верхнетарманской произошел накануне, 5 апреля. На шестом этаже дома №3 загорелась однокомнатная квартира. По информации читателей 72.ru, виновниками ЧП могли стать школьники. — Подростки с десятого этажа поджигали бумагу и скидывали ее вниз. Видимо, она залетела на балкон, расположенный ниже, — рассказал читатель 72.ru, ставший очевидцем вчерашнего ЧП на Верхнетарманской. Сотрудники МЧС в итоге эвакуировали из многоэтажного дома 16 человек. — Вызов поступил в 16:25. Через восемь минут спасатели были на месте и к 16:44 ликвидировали возгорание. В тушении пожара в многоэтажном доме были задействованы 7 единиц спецтехники и 22 человека личного состава, создавалось 3 звена газодымозащитной службы, — рассказал 72.ru Сергей Юсько, руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области. Официальная причина ЧП совпадает с версией очевидцев. По заключению дознавателей, пожар в многоквартирном доме спровоцировало неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания был на балконе. В итоге он поврежден огнем по всей площади, а однокомнатная квартира, расположенная на шестом этаже, полностью закопчена. Для погорельцев, которые из-за сильного задымления и высокой температуры лишились практически всего своего имущества, в социальных сетях начали собирать помощь.
72.ru: последние новости
Теперь только сносить: смотрим на последствия пожара в Rich Family с высоты птичьего полёта В Тюмени на улице Рылеева загорелся частный дом Дознаватели, полдня разгребавшие завалы в сгоревшем Rich Family, назвали две возможные причины пожара
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ167
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая345
В Москву придет аномальное потепление14
Поплавская сорвала шоу на НТВ69
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост10
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение