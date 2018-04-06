Поджигали бумагу и скидывали вниз: пожар в Тарманах могли спровоцировать подростки 

Серьезный пожар в многоэтажке на Верхнетарманской произошел накануне, 5 апреля. На шестом этаже дома №3 загорелась однокомнатная квартира. По информации читателей 72.ru, виновниками ЧП могли стать школьники. — Подростки с десятого этажа поджигали бумагу и скидывали ее вниз. Видимо, она залетела на балкон, расположенный ниже, — рассказал читатель 72.ru, ставший очевидцем вчерашнего ЧП на Верхнетарманской. Сотрудники МЧС в итоге эвакуировали из многоэтажного дома 16 человек. — Вызов поступил в 16:25. Через восемь минут спасатели были на месте и к 16:44 ликвидировали возгорание. В тушении пожара в многоэтажном доме были задействованы 7 единиц спецтехники и 22 человека личного состава, создавалось 3 звена газодымозащитной службы, — рассказал 72.ru Сергей Юсько, руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области. Официальная причина ЧП совпадает с версией очевидцев. По заключению дознавателей, пожар в многоквартирном доме спровоцировало неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания был на балконе. В итоге он поврежден огнем по всей площади, а однокомнатная квартира, расположенная на шестом этаже, полностью закопчена. Для погорельцев, которые из-за сильного задымления и высокой температуры лишились практически всего своего имущества, в социальных сетях начали собирать помощь.