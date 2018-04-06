Ещё
Какие районы Свердловской области затопит во время паводка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какие районы Свердловской области затопит во время паводка 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В Свердловской области спасатели отмечают появление первых признаков половодья. О том, какие районы могут быть затоплены во время паводков, в пятницу, 6 апреля, сообщает «АиФ-Урал».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по свердловской области, в зону риска могут попасть сразу семь муниципалитетов: Байкаловский, Слободо-Туринский, Махневское, ГО Карпинск, Красноуфимский округ, Талицкий и Туринский городские округа. Ожидается, что от паводков не пострадают жилые дома, однако 10 низководных мостов и один участок автодороги все-таки могут быть подтоплены. В связи с этим будет прервано транспортное сообщение сразу с 30 населенными пунктами.
Однако спасатели уверяют, что жизнь в этих городах не остановится. Так, на территории завезли 148 тонн продуктов и товаров первой необходимости. Кроме того, для жителей будут работать 21 лодочная и 6 паромных переправ. Также территории, которых может коснуться паводок, не будут ограничены в медицинских услугах и пожарной безопасности. На местах будут выставлены специальные пожарные посты.
В случае, если паводковая ситуация все-таки ухудшится, подготовлен 771 пункт временного размещения, которые смогут приютить 335 тыс. человек.
Однако, как сообщает начальник уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Роговский, в этом году уровень воды в реках не будет превышать норму, поэтому половодье будет не таким интенсивным, как в прошлом году. Первые признаки паводка спасатели наблюдают уже сейчас, а вот пик природного явления придется на середину апреля.
АиФ Урал: последние новости
Пользователи соцсетей и МВД объяснили причину стрельбы в Екатеринбурге В Серове складская стена раздавила рабочего В Екатеринбурге назвали самый пожаробезопасный торговый центр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ167
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая345
В Москву придет аномальное потепление14
Поплавская сорвала шоу на НТВ69
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост10
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение