В Татарстане выставлены 8 постов для спасения рыбаков — МЧС

Главное управление МЧС России по Татарстану выставляет с 6 апреля восемь временных спасательных постов на водных объектах республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели будут дежурить в местах массового выхода людей на лед, чтобы не допустить гибели людей на водных объектах во время весеннего таяния льда. По данным МЧС, все посты оборудованы необходимой техникой, на каждом дислоцируется судно на воздушной подушке, чтобы спасатели могли в кратчайшие сроки добраться до нуждающихся в помощи людей.