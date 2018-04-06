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В Татарстане выставлены 8 постов для спасения рыбаков — МЧС
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В Татарстане выставлены 8 постов для спасения рыбаков — МЧС 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Главное управление МЧС России по Татарстану выставляет с 6 апреля восемь временных спасательных постов на водных объектах республики, сообщает пресс-служба ведомства.
Спасатели будут дежурить в местах массового выхода людей на лед, чтобы не допустить гибели людей на водных объектах во время весеннего таяния льда. По данным МЧС, все посты оборудованы необходимой техникой, на каждом дислоцируется судно на воздушной подушке, чтобы спасатели могли в кратчайшие сроки добраться до нуждающихся в помощи людей.
Спасательные посты будут базироваться возле населенных пунктов Тетеево, Ташкирмень, Атабаево в Лаишевском районе, возле Свияжска в Зеленодольском районе, возле Сорочьих Гор в Рыбно-Слободском районе, возле населенного пункта Мелькень в Мензелинском районе. А также возле Камских Полян, Тетюш, Болгара и в местах массового выхода людей на лед на реках Вятка и Прость.
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