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На Тульской подожгли подвал жилого дома
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На Тульской подожгли подвал жилого дома 

АиФ 47 минут назад
Фото: АиФ
Вчера в Саратове в 23 ч. 56 м. на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о пожаре в подвале жилого дома в 5-ти этажном доме на ул. Тульской в Заводском районе.
— Площадь пожара составила 20 квадратных метров, — сообщили АиФ-Саратов в ГУ МЧС, — На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава.
Причина ЧП устанавливается.
А 6 апреля в 05 ч. 19 м. случился пожар в сарае в селе Таловка Калининского района. Площадь пожара составила 144 кв. м. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.
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