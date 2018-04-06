На Тульской подожгли подвал жилого дома

Вчера в Саратове в 23 ч. 56 м. на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о пожаре в подвале жилого дома в 5-ти этажном доме на ул. Тульской в Заводском районе.

— Площадь пожара составила 20 квадратных метров, — сообщили АиФ-Саратов ГУ МЧС , — На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава.

Причина ЧП устанавливается.

А 6 апреля в 05 ч. 19 м. случился пожар в сарае в селе Таловка Калининского района. Площадь пожара составила 144 кв. м. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.