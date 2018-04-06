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В Нижнем Новгороде загорелся Деревообрабатывающий комбинат
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В Нижнем Новгороде загорелся Деревообрабатывающий комбинат 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.
В Нижнем Новгороде идет ликвидация пожара на складе для хранения деревоматериалов на территории деревообрабатывающего предприятия, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 6 апреля в 7:10.
Отмечается, что пожар начался в одноэтажном кирпичном строении Деревообрабатывающего комбината. Сотрудниками МЧС проводятся работы по недопущению распространения огня, угрозы жилым домам нет.
В 08:47 пожар удалось локализован на площади 300 квадратных метров.
Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
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