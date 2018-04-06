В Энгельсе закрыли торговый центр после рейда пожарных и прокуроров

После проверки пожарной безопасности в регионе в Энгельсе временно закрыли торговый центр.

Состояне торгового комплекса «Олимп» проверяли покуратуры Энгельса совместно с МЧС . Как сообщили АиФ-Саратов в надзорном ведомстве, в торговом комплексе не было даже огнетушителей. Центр находится в доме на проспекте Строителей.

В зданиее № 8 «а» неисправна автоматическая пожарная сигнализация, помещения не защищены установками пожаротушения, нет системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, а шрина основных эвакуационных проходов на этажах — менее необходимых двух метров. И это является угрозлй жизни и здоровью находящихся в торговом центре граждан. В суд был направлен иск к 6 собственникам «Олимпа», и сегодня центр временно закрыли, чтобы его привели в надлежащий вид.