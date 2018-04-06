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Петербургский лофт-проект «Этажи» объявил о реконструкции части помещений
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Петербургский лофт-проект «Этажи» объявил о реконструкции части помещений 

Собака 57 минут назад
Фото: Собака
Часть пространств известного петербургского лофта «Этажи» закрывают на реконструкцию.
По сообщению директора «Этажей» Светланы Полыньковой, лофт готовят к новому туристическому сезону. Также ожидается появление новых пространств. Полностью «Этажи» откроют в мае и июне.
Помешения, которые не попадают под реконструкцию, будут работать в обычном режиме.
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Работы завершат к 1 мая. Кроме того, в мае и июне лофт-проект введет в эксплуатацию ряд новых пространств.
В октябре владелец проекта Денис Кузнецов объявил о ребрендинге компании: лофт-проект «Этажи» из арт-центра планирует превратиться в пространство для стартапов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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