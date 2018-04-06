Петербургский лофт-проект «Этажи» объявил о реконструкции части помещений

Часть пространств известного петербургского лофта «Этажи» закрывают на реконструкцию.

По сообщению директора «Этажей» Светланы Полыньковой, лофт готовят к новому туристическому сезону. Также ожидается появление новых пространств. Полностью «Этажи» откроют в мае и июне.

Помешения, которые не попадают под реконструкцию, будут работать в обычном режиме.

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Работы завершат к 1 мая. Кроме того, в мае и июне лофт-проект введет в эксплуатацию ряд новых пространств.