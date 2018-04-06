Доступная вода в каждое село: Иркутская область готовится к пожароопасному периоду

Профилактические мероприятия в рамках подготовки к пожароопасному периоду набирают обороты в Приангарье. Акция-месячник «Доступная вода — защита от пожаров» в первую

очередь затронула территории, подверженные риску перехода природных

возгораний на населенные пункты.

Наличие и исправное состояние

источников наружного противопожарного водоснабжения является одним из приоритетных факторов, влияющих на успешную борьбу с пожарами, спасение

человеческих жизней и имущества.

«Наша задача привлечь внимание к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности всех заинтересованных

лиц: администрацию, собственников, обслуживающие организации,

добровольцев и волонтеров. Помочь может каждый, даже тем, что просто

сообщит, в каком населенном пункте требуется переоснащение или ремонт

водоисточников», — отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижнеудинску и Нижнеудинскому району

Юрий Трунев.

Ангарским пожарным в организации и проведении месячника помогли представители садоводческих некоммерческих

товариществ. Вместе они проверили и привели в исправное состояние

источники наружного противопожарного водоснабжения в своих садоводствах и дачных кооперативах.

На территории Нижнеудинского района

в первые дни акции проведена работа в четырех населенных пунктах.

Огнеборцами пожарно-спасательного гарнизона совместно с работниками

областной пожарно-спасательной службы переоборудованы 3 водонапорные

башни, ранее неприспособленные для забора воды пожарной техникой,

очищены подъезды и люки, в которых находятся пожарные гидранты.

Активная работа ведется и в Заларинском районе. В двух населенных пунктах оборудованы съезды к естественным водоисточникам для забора воды пожарной и приспособленной

для тушения пожаров техникой. В поселке Залари введена в эксплуатацию

дополнительная скважина, которая также будет использоваться как дополнительный водоисточник для борьбы с пожарами.

Оснащают и ремонтируют водонапорные

башни и съезды к естественным водоисточникам в Тулунском и Куйтунском

районах, здесь на помощь приходят старосты населенных пунктов,

организовывая работу с местным населением.

«Для нас сигнал к действию сама

природа дает! Снег растаял — пора готовиться к пожароопасному сезону.

Собираем сходы граждан, разъясняем, предупреждаем. Проводим

противопожарную опашку. Ремонтируем и приводим в порядок приспособленную

для тушения пожаров технику. Обучаем добровольных пожарных и молодежь

работе с мотопомпами, и другой пожарной техникой. Мы должны быть готовы

принять первый удар от стихии и дать достойный отпор. Доступная вода для нас не просто акция — это наша главная защита от пожара! Проводя такие

мероприятия, мы сегодня уверены, что техника не застрянет,

беспрепятственно заправится и вовремя прибудет на пожар для его тушения», — отметил староста поселка Садовый Куйтунского района Никита

Казаченко.

Месячник по подготовке

водоисточников к пожароопасному периоду продлится до 15 апреля. К этому

времени должны быть устранены все имеющиеся нарушения и созданы

необходимые условия для полноценного и бесперебойного функционирования противопожарного водоснабжения.

Сообщить о нарушениях,

получить консультацию инспектора пожарного надзора может любой гражданин

в отделе надзорной деятельности по месту жительства. При обнаружении

возгорания незамедлительно обращайтесь в пожарно-спасательную службу, по телефону «101».