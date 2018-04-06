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Доступная вода в каждое село: Иркутская область готовится к пожароопасному периоду
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Доступная вода в каждое село: Иркутская область готовится к пожароопасному периоду 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Профилактические мероприятия в  рамках подготовки к пожароопасному периоду набирают обороты в  Приангарье. Акция-месячник «Доступная вода — защита от пожаров» в первую
очередь затронула территории, подверженные риску перехода природных
возгораний на населенные пункты.
Наличие и исправное состояние
источников наружного противопожарного водоснабжения является одним из  приоритетных факторов, влияющих на успешную борьбу с пожарами, спасение
человеческих жизней и имущества.
«Наша задача привлечь внимание к  мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности всех заинтересованных
лиц: администрацию, собственников, обслуживающие организации,
добровольцев и волонтеров. Помочь может каждый, даже тем, что просто
сообщит, в каком населенном пункте требуется переоснащение или ремонт
водоисточников», — отметил начальник отдела надзорной деятельности и  профилактической работы по городу Нижнеудинску и Нижнеудинскому району
Юрий Трунев.
Ангарским пожарным в организации и  проведении месячника помогли представители садоводческих некоммерческих
товариществ. Вместе они проверили и привели в исправное состояние
источники наружного противопожарного водоснабжения в своих садоводствах и  дачных кооперативах.
На территории Нижнеудинского района
в первые дни акции проведена работа в четырех населенных пунктах.
Огнеборцами пожарно-спасательного гарнизона совместно с работниками
областной пожарно-спасательной службы переоборудованы 3 водонапорные
башни, ранее неприспособленные для забора воды пожарной техникой,
очищены подъезды и люки, в которых находятся пожарные гидранты.
Активная работа ведется и в  Заларинском районе. В двух населенных пунктах оборудованы съезды к  естественным водоисточникам для забора воды пожарной и приспособленной
для тушения пожаров техникой. В поселке Залари введена в эксплуатацию
дополнительная скважина, которая также будет использоваться как  дополнительный водоисточник для борьбы с пожарами.
Оснащают и ремонтируют водонапорные
башни и съезды к естественным водоисточникам в Тулунском и Куйтунском
районах, здесь на помощь приходят старосты населенных пунктов,
организовывая работу с местным населением.
«Для нас сигнал к действию сама
природа дает! Снег растаял — пора готовиться к пожароопасному сезону.
Собираем сходы граждан, разъясняем, предупреждаем. Проводим
противопожарную опашку. Ремонтируем и приводим в порядок приспособленную
для тушения пожаров технику. Обучаем добровольных пожарных и молодежь
работе с мотопомпами, и другой пожарной техникой. Мы должны быть готовы
принять первый удар от стихии и дать достойный отпор. Доступная вода для  нас не просто акция — это наша главная защита от пожара! Проводя такие
мероприятия, мы сегодня уверены, что техника не застрянет,
беспрепятственно заправится и вовремя прибудет на пожар для его  тушения», — отметил староста поселка Садовый Куйтунского района Никита
Казаченко.
Месячник по подготовке
водоисточников к пожароопасному периоду продлится до 15 апреля. К этому
времени должны быть устранены все имеющиеся нарушения и созданы
необходимые условия для полноценного и бесперебойного функционирования противопожарного водоснабжения.
Сообщить о нарушениях,
получить консультацию инспектора пожарного надзора может любой гражданин
в отделе надзорной деятельности по месту жительства. При обнаружении
возгорания незамедлительно обращайтесь в пожарно-спасательную службу, по  телефону «101».
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