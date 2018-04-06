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Пожаров в районе стало меньше
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Пожаров в районе стало меньше 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
В Ясеневе за 3 месяца 2018 года стало меньше возгораний. Как и на всей территории Юго-Западного округа г. Москвы. Об этом сообщает управление МЧС России по Юго-Западному округу столицы.
В этом году в ЮЗАО произошло 208 пожаров и возгораний, это на 26 меньше, чем за аналогичный период времени в 2017 году. Во время пожаров, к сожалению, 2 человека погибло, 9 пострадало, 12 человек спасли сотрудники пожарно-спасательных подразделений.
Пожарные подразделения выезжали на загорания квартир, домов, мусоросборников, горение мусора на открытых площадках, лестничных клетках, и машин.
К частым пожарам в мусоросборниках, добавились загорания мусора в контейнерах, и на открытых территориях округа. Так, несколько раз пожарные выезжали в район Ясенево на тушение контейнеров по ул. Голубинская, 7, корп. 2.
Напоминаем Вам, что при обнаружении пожара или признаков горения (задымлении, запаха гари) необходимо сообщить о происходящем по телефону «101» или «01», при этом указать точный адрес, место и характер возгорания, назвать фамилию и номер своего телефона. По возможности, принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей и не разбивать стекла. Берегите себя и свое имущество, помните, пожар легче предупредить, чем потушить!
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