В «Армаде» в срочном порядке эвакуировали всех посетителей

Сейчас в крупнейшем торговом центре «Армада» проходит эвакуация посетителей. Как нам сообщили очевидцы, это тренировочная эвакуация.

Ровно в 10:00 в торговом центре планово сработала пожарная сигнализация. На место тут же приехали огнеборцы. За несколько минут спасатели заблокировали въезд на парковку, развернули пожарные рукава и проверили ихъ на подачу воды. В 10:15 учения закончились и всех посетителей молла запустили обратно в торговый центр.

Причиной тренировочной эвакуации стала недавняя трагедия в Кемерове . 26 марта в местном торговом центре «Зимняя вишня» произошел крупнейший за последние десятилетия пожар, унесший жизни 67 человек. Большинство из них — дети.

В связи с трагическим происшествием правительство области обязало все торговые центры области проверить на соблюдения всех правил безопасности, проинструктировать сотрудников о действиях в подобных ситуациях и провести плановые тренировочные эвакуации.

На прошедшем 30 марта совещании, посвященном вопросам безопасности крупных торгово-развлекательных центров президент «Армады» Андрей Аникеев отметил, что в мегамолле организованы дополнительные пути эвакуации, увеличены размер и количество информационных табло на выходах

«Дополнительная работа проведена с персоналом. Уже сейчас все наши охранники обучены и имеют статус члена добровольной пожарной дружины. Проводим обучение линейного персонала. Особое внимание уделяем информированию посетителей — посредством громкой радиосвязи. В планах — создание страницы в соцсетях по безопасности. На ней будем рассказывать как действовать в случае пожара», — прокомментировал он.