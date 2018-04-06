Загоревшийся тепловоз в Саратове заблокировал пути

Локомотив задымился рано утром 6 апреля на железнодорожных путях.

Инцидент произошел на перегоне между платформой «Завод Контакт» и «Поливановка». Об этом сообщили очевидцы происшествия, которые увидели загоревшийся тепловоз.

Уточняется, что тушение локомотива продолжалось и на момент рабочего дня — почти в 7 утра. В связи с этим возможны опоздания и задержки поездов.

«Внимание жителей города, которые планируют сегодня поездки на ж/д транспорте. — загорелся тепловоз. На момент 6.56 тушение продолжается. Возможны опоздания и задержки поездов.

Фото: Георгий Романов