Ещё
Загоревшийся тепловоз в Саратове заблокировал пути
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Загоревшийся тепловоз в Саратове заблокировал пути 

Новости Саратова 32 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Локомотив задымился рано утром 6 апреля на железнодорожных путях.
Инцидент произошел на перегоне между платформой «Завод Контакт» и «Поливановка». Об этом сообщили очевидцы происшествия, которые увидели загоревшийся тепловоз.
Уточняется, что тушение локомотива продолжалось и на момент рабочего дня — почти в 7 утра. В связи с этим возможны опоздания и задержки поездов.
«Внимание жителей города, которые планируют сегодня поездки на ж/д транспорте. — загорелся тепловоз. На момент 6.56 тушение продолжается. Возможны опоздания и задержки поездов.
Фото: Георгий Романов
Новости Саратова: последние новости
Из окруженного водой дома в Саратовской области спасли мальчика Крупный арсенал боеприпасов обезвредили в Саратовской области Саратовцы снова пережили эвакуацию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал назвал итог возможной войны России и США413
На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма155
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова21
Американка ловко проучила хамку в магазине40
Найдены домашние животные Скрипалей114
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение