Загоревшийся тепловоз в Саратове заблокировал пути 

Локомотив задымился рано утром 6 апреля на железнодорожных путях.
Инцидент произошел на перегоне между платформой «Завод Контакт» и «Поливановка». Об этом сообщили очевидцы происшествия, которые увидели загоревшийся тепловоз.
Уточняется, что тушение локомотива продолжалось и на момент рабочего дня — почти в 7 утра. В связи с этим возможны опоздания и задержки поездов.
«Внимание жителей города, которые планируют сегодня поездки на ж/д транспорте. — загорелся тепловоз. На момент 6.56 тушение продолжается. Возможны опоздания и задержки поездов.
Фото: Георгий Романов