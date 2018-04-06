«Предварительная причина — неосторожность при курении»: в девятиэтажке в Заозерном произошел пожар

Кургане рано утром начался пожар в одной из квартир дома по ул. Алексеева, 4. Девятиэтажка расположена в Заозерном районе — в 7:16 жители сообщили о том, в квартире на четвертом этаже горят вещи. В тот момент внутри находился мужчина — его спасатели вывели из здания через подъезд, надев специальную маску. Пострадавшего госпитализировали.

— В 7:16 поступило сообщение о возгорании. В 7:26 он локализован, в 7:38 ликвидирован. Общая площадь составила пять квадратных метров. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. Эвакуация всего здания не проводилась, — рассказала 45.ru руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.

В тушении пожара участвовали 7 спецмашин и 14 человек. Быстро справиться с возгоранием помогло то, что жители оперативно позвонили в службу спасения и рассказали о случившемся.