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Закручивают гайки: проверять пожарную сигнализацию придется раз в квартал
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Закручивают гайки: проверять пожарную сигнализацию придется раз в квартал 

Уралинформбюро 41 минуту назад
Фото: Уралинформбюро
С 1 мая в России вступает в силу новый межгосударственный стандарт. Этим документом вводятся обязательные ежеквартальные проверки систем пожарной сигнализации для всех юрлиц, сообщают "Известия".
В случае, если предписание не будет выполняться руководству компании грозит внушительный штраф — до 200 тысяч рублей за нарушение правил противопожарной безопасности по КоАП, передает "Уралинформбюро".
Если же в добавок к «неповиновению» в здании произойдет пожар и в нем пострадают или погибнут люди, сумма взыскания вырастет до одного миллиона рублей, а деятельность компании могут приостановить на срок до 90 дней.
Стоит напомнить, кроме нового документа, владельцы организаций обязаны руководствоваться нацстандартом «Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений», который обязывает владельцев компаний раз в полгода тестировать противодымную защиту, тушение и противопожарный водопровод в зданиях.
Подробнее о причинах трагедии: В «Зимней вишне» провода высокого напряжения висели прямо над «сухим» бассейном
Идти на крайние меры по предельному ужесточению правил противопожарной безопасности российских законотворцев вынудила трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». В результате пожара в торговом центре 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. После этого по стране прокатилась волна прокурорских проверок заведений массового посещения.
Также по теме: ТРЦ «Гринвич» рискует повторить судьбу «Зимней вишни»
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