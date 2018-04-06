Закручивают гайки: проверять пожарную сигнализацию придется раз в квартал

С 1 мая в России вступает в силу новый межгосударственный стандарт. Этим документом вводятся обязательные ежеквартальные проверки систем пожарной сигнализации для всех юрлиц, сообщают "Известия"

В случае, если предписание не будет выполняться руководству компании грозит внушительный штраф — до 200 тысяч рублей за нарушение правил противопожарной безопасности по КоАП, передает "Уралинформбюро"

Если же в добавок к «неповиновению» в здании произойдет пожар и в нем пострадают или погибнут люди, сумма взыскания вырастет до одного миллиона рублей, а деятельность компании могут приостановить на срок до 90 дней.

Стоит напомнить, кроме нового документа, владельцы организаций обязаны руководствоваться нацстандартом «Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений», который обязывает владельцев компаний раз в полгода тестировать противодымную защиту, тушение и противопожарный водопровод в зданиях.

Подробнее о причинах трагедии: В «Зимней вишне» провода высокого напряжения висели прямо над «сухим» бассейном

Идти на крайние меры по предельному ужесточению правил противопожарной безопасности российских законотворцев вынудила трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». В результате пожара в торговом центре 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. После этого по стране прокатилась волна прокурорских проверок заведений массового посещения.

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