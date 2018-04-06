Ещё
Из окруженного водой дома в Саратовской области спасли мальчика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из окруженного водой дома в Саратовской области спасли мальчика 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Саратовские спасатели эвакуировали людей из затопленного села.
Сигнал тревоги поступил из поселка Мордовский Карай Романовского района. Здесь талые воды вплотную подступили к жилым домам и затопили подворья. Причем, как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной службе спасения, вода в некоторых местах была буквально по пояс и выше.
В одном из домов остался 6-летний мальчик, которого во время эвакуации бабушка забрать не смогла. Спасатели отыскали ребенка и на лодке доставили к бабушке в уже безопасное место. В этом же селе им пришлось спасти двух коров, которые почти полностью ушли под воду.
Все эвакуированные жители Мородовского Карая расселились у родных на время большой воды. В районе также имеются пункты временного размещения людей.
Напомним, половодье в этом году наступило раньше срока и ожидается очень интенсивным.
Новости Саратова: последние новости
Крупный арсенал боеприпасов обезвредили в Саратовской области Саратовцы снова пережили эвакуацию Торговый центр в Саратове сделал рекламу на трагедии в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал назвал итог возможной войны России и США417
На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма155
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова21
Американка ловко проучила хамку в магазине41
Найдены домашние животные Скрипалей115
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение