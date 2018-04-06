Из окруженного водой дома в Саратовской области спасли мальчика

Саратовские спасатели эвакуировали людей из затопленного села.

Сигнал тревоги поступил из поселка Мордовский Карай Романовского района. Здесь талые воды вплотную подступили к жилым домам и затопили подворья. Причем, как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной службе спасения, вода в некоторых местах была буквально по пояс и выше.

В одном из домов остался 6-летний мальчик, которого во время эвакуации бабушка забрать не смогла. Спасатели отыскали ребенка и на лодке доставили к бабушке в уже безопасное место. В этом же селе им пришлось спасти двух коров, которые почти полностью ушли под воду.

Все эвакуированные жители Мородовского Карая расселились у родных на время большой воды. В районе также имеются пункты временного размещения людей.

Напомним, половодье в этом году наступило раньше срока и ожидается очень интенсивным.