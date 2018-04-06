В селе Красноармейское до тла сгорела большая баня 

В Саратовской области вчера, 5 апреля, произошел пожар в частном секторе одного из крупных сел. Как сообщили АиФ-Саратов в областном ГУ МЧС, тревожный вызов поступил на пульт оперативного дежурного ночью, в 03. 07.
Очевидцы сообщили, что горит частная баня в селе Красноармейское Энгельсского района. На тушение оперативно выдвинулись три огнеборца, и в считанные минуты пожарные загасили пламя.
Площадь, уничтоженная огнем, составила 28 квадратных метров. Помывочное заведение выгорело полностью. Причина ЧП сейчас устанавливают сотрудники МЧС