В селе Красноармейское до тла сгорела большая баня

Очевидцы сообщили, что горит частная баня в селе Красноармейское Энгельсского района. На тушение оперативно выдвинулись три огнеборца, и в считанные минуты пожарные загасили пламя.

Площадь, уничтоженная огнем, составила 28 квадратных метров. Помывочное заведение выгорело полностью. Причина ЧП сейчас устанавливают сотрудники МЧС