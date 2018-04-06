СГК приступит к ремонтам тепловых сетей Барнаула в конце мая

Специалисты теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании с конца мая приступят к производству плановых ремонтных работ на внутриквартальных и магистральных тепловых сетях Барнаула . Ремонт на некоторых участках потребует краткосрочного ограничения движения автотранспорта.

Первая волна производства ремонтных работ начнется 24 мая и продлится до 6 июня — сразу после проведения гидравлических испытаний теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3.

По плану ремонтных работ будет заменен участок магистральной тепловой сети по улице Власихинская протяженностью 60,5 метров, работы будут идти по нечетной стороне улицы от дома №59г/3 до дома №59г/8а (продолжение перекладки 2017 года). 40-метровый участок магистральной тепловой сети обновят по ул. Северо-Западная в районе дома №159 В это же время энергетики проведут работы по замене участка магистрали под улицей Молодежной от дома №66 до дома №51, протяженность этого участка — 130 метров. Также пройдет ремонт на улице Попова. Там заменят участок магистрального трубопровода протяженностью 225 метров по нечетной стороне улицы в районе домов №№51-55.

По нечетной стороне улицы Георгия Исакова от дома 191 до дома 199 переложат 125 метров трубопровода. Еще 130 метров магистральной тепловой сети заменят по четной стороне улицы Заринская в районе домов №76б и №60а по улице Павловский тракт.

После проведения опрессовки по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 с 28 по 11 июля СГК приступит к перекладке магистрали на улице Северо-Западная, на которой будет заменено еще три участка. Первый из них протяженностью 217 метров в районе домов № 81 и 89, второй 72 метра между домами № 39 и 43, третий — 79 метров между домами № 59 и 63.

Капитальный ремонт будет проведен и на внутриквартальных сетях в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 энергетики переложат три участка протяженностью 63, 136 и 25 метра по четной стороне улицы Попова в районе домов №30 и 32. 175-метровый участок заменят по улице Полярная в районе дома №3. В этот же период энергетики переложат участок тепломагистрали в районе дома по улице Попова,8 протяженностью 50 метров.

— Хотелось бы заранее принести извинения барнаульцам, за временные неудобства, которые мы создадим при производстве работ. Однако замена трубопроводов — необходимая процедура, так как большинство из них выработали свой нормативный срок службы, являются ветхими и могут доставить немало проблем в течение отопительного периода, — говорит директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс . — Сейчас при перекладке мы используем трубопроводы, покрытые ППМ-изоляцией. Она защитит их от коррозии и позволит снизить теплопотери при транспортировке ресурса. Соответственно, продлится и срок службы коммуникаций — он составит не менее 25 лет.

После завершения ремонтных работ на всех участках будет восстановлено благоустройство. Энергетики предполагают, что в течение года с учетом благоустройства участков капитального и текущего ремонта будет восстановлено порядка 15,8 тысяч кв. метров асфальта проезжей части; 6,4 тысячи кв. метров тротуара.