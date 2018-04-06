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В России ужесточат правила проверки пожарной сигнализации
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В России ужесточат правила проверки пожарной сигнализации 

ТВ Центр 1 час назад
Росстандарт обяжет руководителей организаций в нашей стране проводить тестирование пожарной сигнализации ежеквартально. Соответствующий ГОСТ вступит в силу с 1 мая, передает газета «Известия».
"Национальный стандарт "Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений" также предписывает собственникам один раз в полгода проводить проверку противодымной защиты, тушения и противопожарного водопровода", — говорится в сообщении.
Согласно постановлению правительства, руководители должны проводить проверку противопожарных систем в соответствии с инструкциями производителя, а также национальными и международными стандартами. Новый ГОСТ обяжет владельцев устранять неисправности в случае их обнаружения.
При этом отказ от проведения тестов причислят к нарушению правил противопожарной безопасности по КоАП, которое карается штрафом до 200 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, в случае пожара и причинения тяжкого вреда здоровью человека или его смерти сумма взыскания составит до миллиона рублей.
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